زوج الفنانة مي عمر يعترف بتغيير في علاقتهما بعدما أصبحت نجمة!.. فيديو

الوكيل الاخباري - أوضح المخرج والمؤلف محمد سامي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"، أنه تعامل مع زوجته، الفنانة مي عمر، بقسوة في بداية دخولها مجال التمثيل، وذلك من منطلق غيرته عليها، ورغبته في ظهورها بأفضل صورة.

اضافة اعلان



وقال سامي إن مي عمر كانت في البداية تناقش وتسأل الكثير من الأسئلة، وعندما تقف أمام الكاميرا تخرج 10% فقط من إمكانياتها، وكان ينفعل بشدة لأنها أفضل في البروفة منها في التصوير، وبالتالي كان يعاملها بطريقة غير صحيحة تسبب لها التوتر الشديد. وبعد اكتسابها الخبرة، أصبح انفعاله نابعا من رغبته في وصولها للأداء المطلوب من أول مرة.



وأضاف: "بعد كده لما بقت نجمة بقيت أفرمل نفسي. واتكسفت منها لما قالت لي انفعالي عليها في التصوير بيضايقها ويحرجها".

وتشارك مي عمر في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "نسل الأغراب"، والذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة وهو قصة وسيناريو وإخراج محمد سامي.





لها