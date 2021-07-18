ساندي تثير غضب المتابعين بما فعلته على قمة الهرم الأكبر - فيديو

الوكل الإخباري - أثارت الفنانة المصرية ساندي غضب المتابعين، بعد أن ظهرت وهي ترقص على قمة الهرم الأكبر، ضمن إعلان لإحدى ماركات الملابس العالمية، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"

اضافة اعلان



وظهرت ساندي في بداية الإعلان وهي فوق الهرم الأكبر، وتنتقل منه إلى عدد من المعالم الأخرى، بوسط القاهرة والنيل ومنطقة بانوراما الهرم، مستعرصة أزياء ماركة ملابس في حركات راقصة.



وكانت ساندي قالت في مقابلة خاصة مع موقع "الفن" سابقاً: "أصبحت الآن لا أحبذ فكرة طرح ألبوم غنائي كامل، لأن ألبومي الأخير تعرض للظلم بسبب إنتشار فيروس كورونا، مع أنه كان وجبة دسمة وأشاد به الجمهور.

لكنني لم أستطع أن أقوم بدعاية لانتشاره، إذ إنه بسبب تريند كورونا لم يستطع أي شخص تخطي هذا الخوف والحظر والإغلاق التام، وعندما بدأت الحياة تعود تدريجياً، كانت مرّت أكثر من خمسة أشهر، لذلك لم يكن من الطبيعي عمل دعاية جديدة.

أنا أحبطت كثيراً لأن هذا الألبوم أخذ ثلاثة أشهر من العمل المتواصل، لذلك فضلت الراحة والابتعاد لفترة، وقررت التركيز على طرح أغنية بين فترة وأخرى.

المصدر - الفن