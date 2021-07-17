السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

تقرير عمالي يظهر أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء المقيمين

85 % من صادرات قطاع الجلدية والمحيكات المحلية تذهب للولايات المتحدة

وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 1.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من 2021

حريق مستودع للألعاب النارية بالزرقاء

إجراء حكومي صارم خلال عطلة العيد بعد ارتفاع النسب الإيجابية لكورونا

الوضع الوبائي تحت المراقبة بعد الإجراءات التخفيفية

شركات سورية كبرى للعقبة للاستيراد عبر مينائها

وزير الداخلية يوعز بالافراج عن 389 ‪ ‏موقوفاً إدارياً

الأسد يؤدّي اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة في سوريا

السبت، 17-07-2021 01:20 م

الفنانة المصرية حلا شيحة تواجه حملة غضب واسعة

6814091-510362334


الوكيل الإخباري - حملة غضب واسعة تواجهها الفنانة المصرية حلا شيحة، بسبب ما ذكرته بحق فيلمها الأخير "مش أنا" الذي شاركت تامر حسني بطولته، وعادت لتعرب عن غضبها من الأغنية الخاصة بالفيلم التي تم طرحها.

وهاجمت حلا شيحة في كلماتها تامر حسني بطل العمل، مؤكدة أنه لم يف بوعده لها، ووضع مشاهد طلبت ألا تبث في الفيلم، احتراما لوضعها الجديد بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

اضافة اعلان

 

الهجوم كذبه حسني جملة وتفصيلا، وأكد على التزامه بأكثر مما طلبت حلا شيحة، ولكنها اختفت وأغلقت هاتفها في وجوههم جميعا وتجاهلتهم.

وتسببت تلك الكلمات في غليان داخل الوسط الفني، وهجوم كبير على حلا شيحة، حيث غرد المنتج المصري محمد العدل، ليهاجمها بسبب العديد من الأمور.

وطالب العدل، شيحة برد الأموال التي حصلت عليها من التمثيل قائلا: "بما ان اللي عملتيه شايفاه حرام.. هتصرفي فلوس حرام.. رجعي الفلوس"، وعاد بعدها ليعرب عن فخره بالانتماء للفن والفنانين.

 

وفي منشور آخر، هاجم العدل حلا شيحة بسبب كلامها، خاصة وأنها اتهمت بحديثها والدها الذي يعمل كفنان تشكيلي، وكذلك شقيقتها الممثلة هنا شيحة، واعتبر العدل أن كلمات شيحة لا تحمل سوى الخطيئة.

وفي النهاية رأى محمد العدل أن كلمات حلا شيحة لم تخرج منها وإنما من زوجها معز مسعود، وكتب قائلا: "طيب سؤال لو الكليب اتعرض في شهر جمادى الأول مش ذو الحجة كان يمشي معاكي؟.. ده كلام معز هو اللي ماسك الموبايل صح؟ خبيه منه".

ولم يقف الهجوم على شيحة عند هذا الحد، بل جاء أيضا من زملاء أبرزهم الفنان خالد سرحان الذي كتب مهاجما: "اللي ما يحترمش الفن يرجع الفلوس والفلل اللي كسبها من الفن وساعتها هصدقه".

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15988525201618633928

أول تعليق لـ مي حلمي على ارتباطها بتامر شلتوت

5fae0fb9-9b64-46eb-bbad-8b1bed6b48c0_16x9_1200x676

رانيا يوسف تتصدر الترند بعد تصريح والدها عنها - بالفيديو

3756636-1297509172

بيرك أوكتاي يحسم موقفه من المشاركة بالموسم الجديد من "التفاحة الممنوعة"

بدون-عنوان-1-628

هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة - فيديو

-e1620807348533

انجين أكيوريك و ديميت أوزديمير يجتمعان معا في مسلسل جديد

1-11-730x438

فاليري ابو شقرا متألقة بآخر ايام حملها - صور

أخبار متعلقة
38524_Hala

حلا شيحة تهاجم تامر حسني بعد طرح كليب أغنية فيلمهما - فيديو

ca80c44d-476d-4d0b-aa00-835c8769421f

سر عدم حضور حلا شيحة العرض الخاص لفيلم 'مش أنا'