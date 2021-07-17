الفنانة المصرية حلا شيحة تواجه حملة غضب واسعة

الوكيل الإخباري - حملة غضب واسعة تواجهها الفنانة المصرية حلا شيحة، بسبب ما ذكرته بحق فيلمها الأخير "مش أنا" الذي شاركت تامر حسني بطولته، وعادت لتعرب عن غضبها من الأغنية الخاصة بالفيلم التي تم طرحها.



وهاجمت حلا شيحة في كلماتها تامر حسني بطل العمل، مؤكدة أنه لم يف بوعده لها، ووضع مشاهد طلبت ألا تبث في الفيلم، احتراما لوضعها الجديد بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

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الهجوم كذبه حسني جملة وتفصيلا، وأكد على التزامه بأكثر مما طلبت حلا شيحة، ولكنها اختفت وأغلقت هاتفها في وجوههم جميعا وتجاهلتهم.



وتسببت تلك الكلمات في غليان داخل الوسط الفني، وهجوم كبير على حلا شيحة، حيث غرد المنتج المصري محمد العدل، ليهاجمها بسبب العديد من الأمور.



وطالب العدل، شيحة برد الأموال التي حصلت عليها من التمثيل قائلا: "بما ان اللي عملتيه شايفاه حرام.. هتصرفي فلوس حرام.. رجعي الفلوس"، وعاد بعدها ليعرب عن فخره بالانتماء للفن والفنانين.

وفي منشور آخر، هاجم العدل حلا شيحة بسبب كلامها، خاصة وأنها اتهمت بحديثها والدها الذي يعمل كفنان تشكيلي، وكذلك شقيقتها الممثلة هنا شيحة، واعتبر العدل أن كلمات شيحة لا تحمل سوى الخطيئة.



وفي النهاية رأى محمد العدل أن كلمات حلا شيحة لم تخرج منها وإنما من زوجها معز مسعود، وكتب قائلا: "طيب سؤال لو الكليب اتعرض في شهر جمادى الأول مش ذو الحجة كان يمشي معاكي؟.. ده كلام معز هو اللي ماسك الموبايل صح؟ خبيه منه".



ولم يقف الهجوم على شيحة عند هذا الحد، بل جاء أيضا من زملاء أبرزهم الفنان خالد سرحان الذي كتب مهاجما: "اللي ما يحترمش الفن يرجع الفلوس والفلل اللي كسبها من الفن وساعتها هصدقه".

المصدر - لبنان 24