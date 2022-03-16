سعد الصغير يتجه إلى اعتزال الغناء

الوكيل الإخباري - أعرب الفنان المصري سعد الصغير عن رغبته في اعتزال الغناء في أقرب وقت ممكن، معبراً عن ذلك بقوله إنه يدعو الله أن يعتزل الغناء وإنه عندما يعتزل سيكون الله راضياً عنه.

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كما تحدث الصغير عن برنامجه الجديد بعنوان “سعد مولّعها نار” وأوضح انه بعد انتهائه من تقديم هذا البرنامج لن يفعل أي شيء آخر، مبيناً أنه يحب “فقرة عمل الخير” أكثر من الغناء.



وأوضح سعد الصغير أن برنامجه ليس لعرض الفضائح، فحلقة والد المطربة بوسي كانت لمحاولة الصلح بينهما وأنه أحب التعليقات التي تأتي على “فقرة الخير” إحدى مفردات البرنامج.

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