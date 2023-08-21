سعر باهض لساعة عمرو دياب بحفله الأخير في لبنان

الوكيل الإخباري- لفتت إطلالة الفنان عمرو دياب خلال حفله بالعاصمة اللبنانية بيروت الأنظار، خاصة الاجتماعي الساعة التي ظهر بها فضلاً عن الحلق الذي ارتداه أثناء تكريمه من وزير السياحة اللبناني قبل الحفل.



تعد هذه الحفلة الأولى لعمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاماً، والتي حرص فيها على اعتماد اللون الأبيض بالكامل في إطلالته، بينما وضع في يده ساعة رولكس كوزموجراف دايتونا - عين النمر.

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الساعة التي ارتداها عمرو دياب مصنوعة من الذهب عيار 18 ومرصعة بـ 36 قطعة من الألماس، ويبلغ سعرها 500.126 ألف دولار أي يعادل 15،409،585 جنيه.



كما لفت عمرو دياب الأنظار بالحلق الذي ظهر به خلال تكريمه قبل الحفل، وتعرض للانتقاد من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم كونها ليست المرة الأولى التي يظهر به، إذ سبق وارتداه في بوسترات أغانيه وبعض الإعلانات التجارية.



ليالينا