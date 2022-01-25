سلاف فواخرجي تحدث ضجة بفيديو من كواليس 'عنبر 6'

الوكيل الإخباري - بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من مسلسل "عنبر 6"، كشفت النجمة سلاف فواخرجي عن كواليس مشهد الإحتراق داخل السجن والتحضيرات الصعبة التي رافقته بكامل تفاصيلها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

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وظهرت النجمة السورية في المقطع مع فريق العمل المختص بهذه المشاهد الخطرة، وكان أحدهم يضع على يديها وجسدها مادة لزجة في غاية البرودة ويقوم بتحضيرها لتنفيذ مشهد الاحتراق، وقد بدت في غاية الانزعاج من المواد والبرد القارس الذي تعاني منه، ومع ذلك اكملت تجهيزاتها ونفذت دورها باحترافية عالية بعد احتراقها داخل الزنزانة.





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