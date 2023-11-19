سلوى عثمان تكشف أسراراً عن والدها الراحل

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية سلوى عثمان، أسراراً جديدة عن والدها الراحل الفنان عثمان محمد علي الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي 12 نوفمبر، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً، بعد صراع مع المرض.



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حلت سلوى عثمان ضيفة على فضائية cbc المصرية، وتحدثت عن والدها الراحل، مشددة على حزنها الكبير لفراقه، خاصة وأنه كان حنوناً وطيباً.



سلوى عثمان أوضحت خلال البرنامج أن والدها الراحل كان ونعم الرجل، مشيرة إلى أنه صنع لنفسه صدقة جارية قبل وفاته، وهي تسجيل القرآن الكريم كاملاً بصوته "لغير الناطقين باللغة العربية".

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