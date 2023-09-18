سوسن بدر: الرضا والبساطة سر رشاقتي

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة سوسن بدر سر رشاقتها، وأنها مازالت محافظة على جمالها، رغم تقدمها في العمر، إذ أكدت أن سر رشاقتها هو سلامها النفسي، وشعورها بالرضا، والقناعة لكل ما تمتلكه.

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وتحدثت سوسن بدر عن رشاقتها، خلال لقائها مع موقع "القاهرة 24" ، حيث قالت: القناعة والرضا والهدوء والإنسانية هما سر رشاقتي، اللفتات البسيطة اللي ممكن نعملها لغيرنا، ممكن حاجة بسيطة تسبب لك الرضا.



كما أعربت سوسن بدر، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته في الموسم الرمضاني الماضي 2023، خلال مشاركتها بـ مسلسل بابا المجال حيث قالت: مبسوطة إن الأعمال عجبت الناس، وعندي أعمال في الفترة الجاية أتمنى تعجب الجمهور.

