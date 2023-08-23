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الأربعاء، 23-08-2023 01:24 م

نانسي عجرم تتحدث لأول مرة عن قلق يرافقها دائما

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الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن ضريبة النجاح التي تدفعها وقلق يرافقها دائما.

وقالت نانسي، خلال حديث في احدى اللقاءات المتلفزة أن"النجاح نعمة، لكنه أيضاً مسؤولية.. تقدُّمي خطوة يزيد الحمْل عليّ"، مشيرة الى "قلق يرافقها أينما حلّت وبأي خطوة، وحين تسمع لحناً وتختار الكلمات، واللحظات الأولى لها على مسرح وحين تغنّي وتفرح".

وقالت نانسي إن "النجومية هي عصارة جهد ومتابعة .. وهي أيضاً خلاصة شعور دائم بالقلق. لم تُقدَّم لي هذه النجومية يوماً على طبق من فضة.. الأهم، أنها لا تستمرّ إنْ تكاسل الفنان وأهمَلَ.. أُصغي كثيراً إلى كلمات وألحان، وبين الألف أختار واحدة تلائم المرحلة. في الخيارات، أعتمد أولاً على إحساسي، وأستشير فريق عملي للتوصّل إلى قرارات نهائية ترضي الذوق. العملية ليست سهلة على الإطلاق".

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