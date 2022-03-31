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الخميس، 31-03-2022 02:47 م

سيمون تكشف أسرار بداياتها في عالم الفن - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة سيمون عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، سراً من أسرار بدايات دخولها الوسط الفني وكيف اصطدمت في أول الطريق بتصريحات غريبة لمنتج شهير وردّها الصادم عليه، وكيف أنها تعلّمت بمرور الوقت واكتساب الخبرة أموراً كثيرة أفادتها في حياتها الفنية.

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ونشرت سيمون صورة لها وعلّقت عليها بقولها: "من أول يوم دخلت فيه الفن بالصدفة البحتة جداً، رفضت كلمة قالهالي منتج أحترمه وأقدّره الفنان سلعة... رغم أنه لم يقصد الإساءة واحتمال تكون الجملة رغم صدمتها فيها شيء من الحقيقة ولكن نظراً لصغر سنّي وعدم خبرتي الكافية وقتها... انتفضت وغضبت وقولتله الفنان مش سلعة".


 

 

لها

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