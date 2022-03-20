نجاة الفنان محمد محمود عبد العزيز من الموت - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حساب الخاص بـ"إنستغرام" صورة كشف من خالها عن تعرضه لحادث سيارة كاد يودي بحياته كما كشف من خلالها عن نجاته وأسرته من موت محقق نتيجة احتراق منزله.





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وكتب عبد العزيز على الصورة قائلاً: "اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، من يومين كاوتش عربيتي اتقطع، وأنا سايق والحمد لله جت على سلامة، والنهاردة لحقنا البيت قبل ما يولع وجت سليمة".





وتابع: "أنا قلت بس أعرف حضراتكم علشان لو اختفيت فجأة ولا حاجة ابقوا اسألوا عليا".





لها