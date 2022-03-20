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الأحد، 20-03-2022 04:27 م

بعد توقفها 15 عاما.. مطربة مصرية تعود إلى الغناء -صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت مطربة مصرية عودتها إلى الغناء من جديد، بعد توقُّف استمر 15 عاماً متواصلة.

وكشفت الفنانة سيمون، خلال لقائها على شاشة قناة «سي بي سي»، عن قرارها، موضحةً أن اختلاف الإنتاج الفني كان السبب وراء اختفائها عن الوسط الغنائي.

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وقالت النجمة الشهيرة، أثناء حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»: «زمان كان في منتجين لإنتاج الشرايط، لكن أنا كنت متعودة على الشرايط والألبومات، وآخر حاجة طرحتها كانت أغنية خاف مني ودي سينجل».


وأضافت: «انشغلت كمان بأكثر من مسلسل أخدوني من الغناء شوية»
وتابعت: «كل حاجة ليها وقتها، واتعرض عليا أغاني حلوة ورا بعض، وفكرت أن ده الوقت للعودة، والصدفة جعلت من فرفوشة أول اغنية لكن مكنش ده المقرر».

 


 

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