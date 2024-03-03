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الأحد، 03-03-2024 12:57 م

ماغي بوغصن تبكي بعد سماع تتر 'ع أمل' بصوت إليسا - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن مقطع فيديو من داخل الاستوديو وهي برفقة مواطنتها النجمة إليسا، أثناء تسجيل "تتر" مسلسلها "ع أمل" المرتقب عرضه بموسم دراما رمضان 2024، على قناة MTV ومنصة شاهد.

وظهرت بوغصن التي تجسد شخصية "يسار" في المسلسل، وهي تبكي بتأثر، وتحتضن إليسا وتوجه لها الشكر على تقديم أغنية المسلسل، التي يقوم بتلحينها المصري محمد يحيى، في أول تعاون بينه وبين إليسا، وتعد أولى تجاربه في تلحين أعمال لبنانية.

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وعلقت على المقطع قائلة: "كتير تأثرت لما سمعت بالاستوديو لأول مرة أغنية مسلسل ع أمل مع إليسا وفريق العمل، بانتظاركم أغنية رائعة وكليب مؤثر".

 

 

 

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