شاهد خطوبة الفنانة هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري على الساحل الشمالي

الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بخطبتها مساء أمس الجمعة، على أحمد الجابري مدير استديوهات فنية بإحدى قرى الساحل الشمالي.



وارتدت الفنانة هاجر الشرنوبي خلال الحفل فستان صيفي برتقالي اللون، وارتدى الجابري قميص كاجول وشورت وسط حضور من الوسط الفني.

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هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية 11 أغسطس، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، كما انضمت إلى فرقة اسكندرية للفنون الشعبية وتخرجت من كلية الآداب علم نفس ولدت في مدينة الإسكندرية تزوجت وانفصلت ولديها طفل يدعى يوسف .



وتنتمي النجمة هاجر الشرنوبي إلى عائلة فنية، فوالدها مصطفى الشرنوبي، وعمها الملحن فاروق الشرنوبي وصلاح الشرنوبي، وهي ابنة عم الممثل الشاب والمطرب محمد الشرنوبي الذي ظهرت موهبته في مسلسل لا تطفئ الشمس، حيث قدم في نهاية المسلسل أغنية "أنا لحبيبي" للفنانة الكبيرة فيروز.

المصدر - لها