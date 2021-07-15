اليسا تتخطى بـ 'نفسي أقوله' الـ 100 مليون مشاهدة - صورة

الوكيل الإخباري - إحتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بأغنية "نفسي أقوله" من ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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فقد إقتربت الأغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة، وشاركت إليسا فرحتها مع المتابعين قائلة: "نفسي أقوله قريبة من الـ مليون مشاهدة، مزيد من الجهد ونحقق هذا الإنجاز، من سيستمع إليها اليوم؟".



"نفسي أقوله" صدرت عام 2018، من كلمات نادر عبد الله ألحان إبراهيم تاتليسس وتوزيع موسيقي ناصر الأسعد.



الجدير ذكره، أن ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" حقق نجاحاً بارزاً وتضمن 16 عملاً غنائياً، خصوصاً أنها كشفت من خلال الفيديو كليب، عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وشفائها منه، موّجهةً الشكر إلى كل من وقف إلى جانبها في محنتها الصعبة.





المصدر - الفن