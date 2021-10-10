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الأحد، 10-10-2021 02:39 م

شاهد كيف احتفلت شيماء سليمان بوصولها للمليون متابع

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة شيماء سليمان صورة لها وهي تحمل باقة ورد كبيرة باللون البنفسجي والأبيض، وتحمل بيدها بالونات باللونين الذهبي والفضي ورقم 1 وحرف m، وهي إشارتها إلى وصولها لمليون متابع على انستغرام.

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وعلقت على الصورة، وكتبت: (ما أعرف شلون أحتفل بهالمناسبة بس ربي سخر لي إنسانة أعرفها من سنين صديقة الدراسة والأيام الجميلة صديقة مهما باعدت بينا الظروف والسنين نرجع نلتقي كان كل يوم نقعد مع بعض أرتاح معها شوفو شكثر هي ذوق وراقية احتفلت بوصولي للمليون متابع أشكرك من كل قلبي يا صديقتي الخلوقة والراقية الواضحة القوسية أحبك أحبك ربي يرزقك أضعاف السعادة اللي غمرتيني فيها).

 

 

 المصدر - سيدتي 

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