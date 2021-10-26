الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك يجري مباحثات مع الرئيس البولندي

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

الثلاثاء، 26-10-2021 10:48 ص

شاهد ...لقاء يجمع عاصي الحلاني وفارس كرم

czo1NzoiaHR0cHM6Ly9maWxlczEuZWxmYW5uLmNvbS9waWN0dXJlcy85NTQzNDQ5XzE2MzUwODc4MzguanBnIjs=


الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني مجموعة صور له برفقة زميله الفنان اللبناني فارس كرم من جلسة خاصة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وبدى الإثنان وقد سيطرت السعادة والإنسجام على جمعتهما، من دون ذكر الأسباب وراءها، ما دفع المتابعين للتساءل ما إذا كانوا يحضرون لعمل فني مشترك، ويؤكدون على حماسهم لهذه الفكرة.

 

وأرفق عاصي المنشور بتعليق قال فيه: "مع حبيب القلب فارس الفارس النبيل وجلسة مليئة بالمحبة والموده مع الشباب الطيبة والحبايب".

 

كما أعاد فارس نشر الصور، وعلق: "يخليلي محبتك يا ابو الوليد والله يديم عليك صحتك ونجاحك يا رب".

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فن

فقدان ممثلة روسية معروفة في موسكو

99fd245c2f202fc8842b72835bda8b3b

بإطلالة صباحية.. هبة مجدي تخطف الأنظار-صورة

2021_10_16_2_12_37_829

متابعة تفاجئ نرمين الفقي بحدوث قصة مسلسل إلا أنا في حياتها والفنانة ترد: ربنا معاكي

yas3_3

ياسمين صبري... أحداث مسلسلي الجديد لا تخص حياتي الشخصية - فيديو

f9b0b262-0471-4e7c-bafd-e91070d4be1a_16x9_1200x676

نادين نسيب نجيم بأقوى هجوم على منتقديها - صورة

7589341-1661287580

سيرين عبد النور بأحدث ظهور لها -صورة