شاهد ...لقاء يجمع عاصي الحلاني وفارس كرم

الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني مجموعة صور له برفقة زميله الفنان اللبناني فارس كرم من جلسة خاصة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



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وبدى الإثنان وقد سيطرت السعادة والإنسجام على جمعتهما، من دون ذكر الأسباب وراءها، ما دفع المتابعين للتساءل ما إذا كانوا يحضرون لعمل فني مشترك، ويؤكدون على حماسهم لهذه الفكرة.

وأرفق عاصي المنشور بتعليق قال فيه: "مع حبيب القلب فارس الفارس النبيل وجلسة مليئة بالمحبة والموده مع الشباب الطيبة والحبايب".

كما أعاد فارس نشر الصور، وعلق: "يخليلي محبتك يا ابو الوليد والله يديم عليك صحتك ونجاحك يا رب".

المصدر - الفن

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