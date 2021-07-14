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الأربعاء، 14-07-2021 11:33 ص

شاهد .. مصطفى أوستونداغ يتعرض للهجوم من سيدتان لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بفيديو وثّق لحظة مهاجمة سيدتين الممثل التركي مصطفى أوستونداغ في اسطنبول، وذلك بسبب ظنهما انه كان يصورهما بهاتفه.

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وقال مصطفى عن هذه الحادثة لوسائل اعلام تركية: "ليس لي أي علاقة، السيدتان اعتقدتا انني قمت بتصويرهم، لماذا أصورهم؟! أعطيتهم هاتفي لينظروا إليه لكن لا يصدقوا ، الشرطي طلب مني أنا ان اقدم شكوى ضدهم."


وتجدر الإشارة الى ان هذه القضية قد انتهت ليلة أمس في مركز الشرطة، و ذلك بعد ان قدّم الثنائي شكوى على بعضهما.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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