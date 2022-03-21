شاهد..نادين نسيب نجيم تحظى بجائزة أفضل ممثلة عربية

الوكيل الإخباري - حازت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بجائزة "أفضل ممثلة عربية"، لعام 2021 في حفل "الموريكس دور" بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.



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ونشرت نادين مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي للحظة تسلمها الجائزة.

وقالت: "مبسوطة أكيد كتير بهيدي الجائزة اللي بعتبرها رقم 8، بس لأول مرة كأفضل ممثلة عربية لبنانية، اليوم كمان الفرحة فرحتين عيد الأم بعد كم ساعة فبدي قول إنو هاي الجائزة وراها كمان سر من أسرار النجاح، هني ولادي لأن كل مرة بيغمروني فيا وبيتفهموا غيابي عن البيت لصور وكل مرة بيغمروني وبيقولولي يعطيي العافية، هيدي الجايزة كرمالكن وبسببكن، إنتو العيد بالنسبة لإلي، شكراً ماما لأن إنتو بحياتي".

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