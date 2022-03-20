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الأحد، 20-03-2022 11:01 ص

شاهد..نادين نسيب نجيم تفاجئ إبنتها بمناسبة عيد ميلادها

نادين


الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم المتابعين مجموعة صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها المفاجأة التي حضرتها لإبنتها هافين قبل أيام من عيد ميلادها.

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وظهرت هافين وهي تقف إلى جانب قالب الحلوى، الذي صمم على شكل علبة مكياج كبيرة، وعلقت: "هي تحب المكياج فأعطيتها ما تحب، نويت أن أفاجئها عندما تستيقظ من النوم اليوم، وجلبت لها قالب حلوى قبل أيام من عيدها".

 

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الصور، متمنين لهافين عاماً مليئاً بالفرح والخير.

 

 

 


 


 

 

 

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