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الإثنين، 04-04-2022 10:56 ص

شاهد..نجل خالد سامي يفاجئ الجميع بصورة لوالده

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الوكيل الإخباري - مع بداية الشهر الفضيل، فاجأ تركي، نجل الفنان السعودي خالد سامي متابعيه بصورة لوالده الذي يعيش في غيبوبة منذ فترة طويلة ولا يتواصل معه بشكل دائم، حيث حالته الصحية انتكست بعد عملية زراعة الكبد، وأدخل على إثرها العناية المركزة.

وظهر في الصورة يد الشاب وهي تمسك يد والده الذي يقبع على سرير المرض منذ فترة طويلة وعلق عليها بكلمات مؤثرة كتب فيها "يالله قد إيش متعب إنك تتكلم لمدة تقارب السنة مع شخص تحبه بدون ما تسمع رد".

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وتوجه بالدعاء لوالده بالشفاء قائلاً: "الله يهونها علينا ويقوم ابوي بالسلامة يارب".


 

 

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