شاهد..نجوم الوطن العربي يرفعون الصوت عالياً لإنقاذ الطفل المختطف فواز القطيفان

الوكيل الإخباري - لا تزال قضية الطفل السوري المختطف بدرعا فواز القطيفان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر خاطفيه المجرمين لمقطع فيديو يظهر التعذيب الوحشي والضرب الذي يتعرض له الطفل بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم.

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وتحت وسم "انقذوا الطفل فواز القطيفان"، تفاعل الناس في مختلف الدول العربية، وتم تداول صورا للطفل المختطف والمقطع الوحشي الذي نعتذر عن نشره بسبب قساوته، والذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ويصرخ بعبارة "مشان الله لا تضربوني".

وتفاعل عدد كبير من نجوم الوطن العربي مع المقطع وتحركوا عبر صفحاتهم على السوشال ميديا لرفع الصوت وحث الجهات المسؤولة على التحرك بسرعة لإنقاذ هذا الطفل ومحاسبة الخاطفين، حيث نشر النجم تيم حسن صوراً للطفل عبر خاصية الستوريز مع هاشتاغ باسمه، مطالباً بنجدته.

وحرصت النجمة اللبنانية سيرين عبر النور على التعبير عن غضبها من الحادثة وكتبت في تغريدة: "شفتوا انه الشياطين عايشين بيناتنا شفتوا انه الحرب قائمة بين البراءة والنجاسة. الله يسامحكن ويهديكن الرحمة لقلوبكن الظالمة يا بلا ضمير. لك طفل عم تستقوي عليه يا ويلكم من الله يا شياطين".

وحرص النجم ناصيف زيتون على نشر صورة كاريكاتورية للطفل وهو يستنجد ويطلب المساعدة ووقف ضربه وطلب بإنقاذه، وكذلك فعلت النجمة سلاف فواخرجي التي طالبت بانقاذه، وكتبت "دعواتنا وقلوبنا معكم".



بدورها، كتبت النجمة أمل عرفة في تغريدة "لا أحد يدفع ثمن أخطاء الكبار سوى الأطفال، ارفعوا الحصار عن سوريا"، وطالبت بإنقاذ الطفل، وكذلك فعلت النجمة نانسي عجرم وغيرها من النجوم في الوطن العربي.



وكان الخاطفون قد نشروا مقطع الفيديو بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية تبلغ 500 مليون ليرة سوري أي ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

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