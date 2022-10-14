شرط غريب لشمس الكويتية كي تتصالح مع أحلام!!

الوكيل الاخباري- كشفت شمس الكويتية ان لديها شرط وحيد كي تتصالح مع زميلتها الفنانة الاماراتية أحلام.

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وفي التفاصيل وتعليقاً على خبر حول مساعي تركيا لتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت شمس استحالة نجاح وساطة أردوغان، مشبهة صعوبة الأزمة بين البلدين بـ خلافها مع أحلام وقالت تعقيباً على الاحداث :” إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا.. راح أتصالح أنا وأحلام”.



لكن ما هو خلاف أحلام وشمس الكويتية؟

بدأ الخلاف بين النجمتين منذ ان بدأت شمس مسيرتها الفنية عام 2005، وحينها صرحت احلام انها لا تعتبرها مطربة قائلة : "لا توجد بنات في الخليج يرتدين ملابس فوق الركبة"، كما اتهمتها بأنها ليست كويتية كما تدعي.

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