الجمعة 14-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

شرط غريب لشمس الكويتية كي تتصالح مع أحلام!!

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية بين أبوابه

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

بدء فتح معاصر الزيتون غدا

الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

الصين: الكشف عن سيارة طائرة مسيّرة كهربائيا

البنك المركزي المصري يصدر بيانا حول ارتفاع سعر الدولار

كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لـ إليسا بعد خلاف نشب بينهما!

تعرفوا إلى أول ملكة جمال للعالم.. وهل ما زالت حيّة؟ - صورة

الجمعة، 14-10-2022 01:36 م

شرط غريب لشمس الكويتية كي تتصالح مع أحلام!!

8839428_1665740630


الوكيل الاخباري- كشفت شمس الكويتية ان لديها شرط وحيد كي تتصالح مع زميلتها الفنانة الاماراتية أحلام.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل وتعليقاً على خبر حول مساعي تركيا لتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت شمس استحالة نجاح وساطة أردوغان، مشبهة صعوبة الأزمة بين البلدين بـ خلافها مع أحلام وقالت تعقيباً على الاحداث :” إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا.. راح أتصالح أنا وأحلام”.

لكن ما هو خلاف أحلام وشمس الكويتية؟
بدأ الخلاف بين النجمتين منذ ان بدأت شمس مسيرتها الفنية عام 2005، وحينها صرحت احلام انها لا تعتبرها مطربة قائلة : "لا توجد بنات في الخليج يرتدين ملابس فوق الركبة"، كما اتهمتها بأنها ليست كويتية كما تدعي.

 

الفن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7600812_1665725848

كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لـ إليسا بعد خلاف نشب بينهما!

5149215_1665733480

تعرفوا إلى أول ملكة جمال للعالم.. وهل ما زالت حيّة؟ - صورة

360211_0

شيرين تكشف سرا عن سبب حلاقة شعرها -فيديو

000-1-730x438

حسين فهمي يكشف شخصيته في أول مسلسل قصير 'عودة البارون'-فيديو

384700_55_1665604917

أسرة الراحل سمير صبري تنفي عرض شقته للبيع

115455

رابح صقر يحصد الملايين في أغنية تركي آل الشيخ -فيديو

أخبار متعلقة
7600812_1665725848

كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لـ إليسا بعد خلاف نشب بينهما!

1

أحلام الشامسي : أنا كالتاريخ لا أتكرر مرتين

3-22-390x220

اطلاق برنامج المواهب الأول من نوعه في السعودية .. من أعضاء التحكيم؟

5256667_1664092113

بعد غياب .. ظهور نادر للفنانة ماجدة زكي -صورة

6e7810c5a4d11fd3a48f8b1c0a5e54ad

بعد تعليق احلام بعدم رغبتها أن تكون أصالة .. رد مفاجئ من أصالة

أحلام-الشامسي

"باب قلبي" لأحلام تتخطى المليوني مشاهدة على يوتيوب