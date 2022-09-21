بعد تعليق احلام بعدم رغبتها أن تكون أصالة .. رد مفاجئ من أصالة

الوكيل الإخباري-بعد أن نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه على خشبة المسرح وهي تغني.



أعاد الإعلامي السعودي عبد الرزاق البجالي نشر المقطع على صفحته الخاصة وعلق قائلاً: "حدثني عن الفن أحدّثك عن أحلام ".

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علق زميله فهد الأحمدي قائلاً: "لن تصبح أصالة" الأمر الذي دفع بأحلام أن تدل على خط التعليقات وتقول: "يا حليلك من قال لك اني ابي اكون اصاله انا احلام وما ابي اكون الا احلام".



سرعان ما أعادت الفنانة السورية أصالة نشر تعليق أحلام وقالت: "حتّى أنا متلك مابدّي كون اصاله وابي اكون أحلام".



لترد أحلام: "جاهزه هههههههههههه بس بينا ردي قولي جاهزه هههههههههههههه".

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