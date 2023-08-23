الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

السلطات الإسرائيلية تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها

العثور على الطفل المختفي علي العقرباوي

العدل: إنجاز 453 مزادا إلكترونيا في تموز.. و1423 شقة و901 مركبة معروضة للبيع

ارتفاع أسعار الأرز عالمياً إلى مستويات قياسية

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الملك يبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية مع أمريكا في مجالات الدفاع

الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين اختبار للدول التي تنادي بحل الدولتين

الضمان: استمرار برنامج استدامة ++ وتقديم حوافز مالية من 30 إلى 400 دينار بشروط

التربية: يحق لطلبة التوجيهي الراغبين برفع المعدل إعادة عدد مفتوح من المباحث

الاحتلال يأخذ قياسات منزلين تمهيدا لهدمهما في الخليل

الأربعاء، 23-08-2023 09:46 ص

شركة وتري ترد على اليسا بعد حذف اغنية "العقد"

19327_large


الوكيل الإخباري- خرجت شركة "وتري" عن صمتها وأطلقت بيانا صحفيا ردت من خلاله على تغريدة اليسا بعد حذف اغنيتها الجديدة "العقد" من منصة يوتيوب اثر خلاف بين الشركة و الفنانة اللبنانية.

وكتبت الشركة في البيان الذي نشرته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخلاف الحاصل، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، يهمنا توضيح ما يلي ".

اضافة اعلان


وجاء في البيان: "لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية إنما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق".


وأضاف: "شركة وتري وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها، بانتظار ما ستؤول اليه الدعوى المقامة في دبي حيث انها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد، علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبيّة ولكن دون الوصول لأي نتيجة إيجابية".

الجديد

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
باسم-ياخور-رمضان-2023

باسم ياخور يستذكر محمد قنوع بصورة مؤثرة

268567Image1

فيديو- نجوى كرم تكشف عن موقف طريف قبل حفلها الماضي بمهرجان جرش

2023822172139607WB

إطلاق البرومو الترويجي لأحدث أفلام جون سينا

عمر-كمال0

عمر كمال يمثل مصر في مهرجان التراث المصري بكندا

تامر-عاشور-يطرح-اغنية-مصرية-جديدة-من-كلمات-المستشار-تركي-آل-شيخ

ليلة قاسية جداً .. تامر عاشور يشوق جمهوره لحفل "ليلة الدموع" في جدة

Doc-P-910019-637784522087523132

فنان شهير يتعرض لحادث سير - صورة

أخبار متعلقة
sfm_img_1678192573

حذف اغنية للنجمة اليسا من يوتيوب والاخيرة ترد

Doc-P-457491-638277030602890266

إليسا تلاحق زياد برجي قضائياً في الإمارات

بعد-خلاف-كبير-محمد-رمضان-يعلن-الصلح-مع-سميرة-عبدالعزيز

محمد رمضان يعلن انتهاء الخلاف بينه وبين سميرة عبد العزيز

452484_0

إليسا تعلن موعد طرح ألبومها الجديد … يضم 12 أغنية