شركة وتري ترد على اليسا بعد حذف اغنية "العقد"

الوكيل الإخباري- خرجت شركة "وتري" عن صمتها وأطلقت بيانا صحفيا ردت من خلاله على تغريدة اليسا بعد حذف اغنيتها الجديدة "العقد" من منصة يوتيوب اثر خلاف بين الشركة و الفنانة اللبنانية.



وكتبت الشركة في البيان الذي نشرته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخلاف الحاصل، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، يهمنا توضيح ما يلي ".

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وجاء في البيان: "لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية إنما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق".



وأضاف: "شركة وتري وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها، بانتظار ما ستؤول اليه الدعوى المقامة في دبي حيث انها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد، علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبيّة ولكن دون الوصول لأي نتيجة إيجابية".





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