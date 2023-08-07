محمد رمضان يعلن انتهاء الخلاف بينه وبين سميرة عبد العزيز

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان محمد رمضان انتهاء الخلاف بينه وبين الفنانة سميرة عبد العزيز وذلك بعد ما سبق وقالته عنه وعن رفضها الظهور في دور والدته.

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وعلق محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook على تصريح جديد لسميرة عبد العزيز قالت فيه إنها ليس بينها وبين محمد رمضان أي خصومة وأنها شاهدت أعمالا له وهو فنان موهوب، موضحة أن هناك تصريحات نسبت له ازعجتها لكنها اكتشفت فيما بعد أنها من صفحة غير صفحته الرسمية.



وكتب محمد رمضان: "شهادة أعتز بيها وربنا مايجيب بينا خلافات ابدا حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم عليه رحمة الله استاذ محفوظ عبدالرحمن وأنا واحد من قرائه".



