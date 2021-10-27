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الأربعاء، 27-10-2021 12:25 م

شروط حفل محمد رمضان بموسم الرياض 2021

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الوكيل الإخباري - يحيي الفنان المصري محمد رمضان أولى حفلات موسم الرياض 2021، وذلك في محمد عبده أرينا في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

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ويبدأ الحفل عند الساعة التاسعة والنصف مساء، ومن شروطه عدم دخول الأطفال الذي أعمارهم أقل من 12 عاماً، كما يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

 

الجدير بالذكر، أنه تم إفتتاح موسم الرياض 2021 في 20 تشرين الاول/أكتوبر، وسط حضور جماهيري وصل إلى 100 ألف متفرج، وانطلق بمسيرة إستعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليمياً تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية و2760 طائرة درون، تحت شعار "تخيل أكثر".

 

المصدر - الفن 

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