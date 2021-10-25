محمد هنيدي يشارك بـ سلام مربع في موسم الرياض - صورة

الوكيل الإخباري - يفتتح الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي العروض المسرحية لموسم الرياض 2021، بعرض جديد يحمل عنوان "سلام مربع" من المقرر عرضه على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر.





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ويؤدي هنيدي في المسرحية دور مطرب شعبي، بطريقة كوميدية مختلفة عما قدمه سابقا في فيلم "عندليب الدقي" ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم محمد ثروت، ايتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.





بينما تعود آيتن عامر إلى المسرح بعد غياب طويل، وسبق أن وجهت رسالة إلى جمهورها في السعودية بمناسبة قرب عرض المسرحية وقالت عبر خاصية الستوري بحسابها بموقع إنستغرام: لكل حبايبنا في السعودية استنونا بإذن الله هنولعها في (موسم الرياض) مع مسرحية سلام مربع على مسرح بكر الشذي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) إن شاء الله.

كما نشرت أيضاً صورة لبوستر المسرحية على حسابها على إنستغرام أيضاً وعلقت قائلة: «سلام مربع لكل أهل السعودية، استنونا في (موسم الرياض‬) يوم أكتوبر ‏وحشتوني أوي أوي، وأشوفكم على خير قريباً».

المصدر - سيدتي