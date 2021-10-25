الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

راصد: الحكومة حققت 14% من التزاماتها بعامها الأول

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

الفراية عن وثيقة الجلوة: ليست قانونا وملزمة

اصابات بحادث سير في إربد

الملك يتكفل بعلاج الرقيب كايد البرماوي

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام

معلمون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية والوزارة توضح

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل نهاية الأسبوع

الأردن يدعو رعاياه في السودان لاتخاذ الحيطة والحذر

الإثنين، 25-10-2021 12:03 م

محمد هنيدي يشارك بـ سلام مربع في موسم الرياض - صورة

he3


الوكيل الإخباري - يفتتح الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي العروض المسرحية لموسم الرياض 2021، بعرض جديد يحمل عنوان "سلام مربع" من المقرر عرضه على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر.

اضافة اعلان

ويؤدي هنيدي في المسرحية دور مطرب شعبي، بطريقة كوميدية مختلفة عما قدمه سابقا في فيلم "عندليب الدقي" ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم محمد ثروت، ايتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

بينما تعود آيتن عامر إلى المسرح بعد غياب طويل، وسبق أن وجهت رسالة إلى جمهورها في السعودية بمناسبة قرب عرض المسرحية وقالت عبر خاصية الستوري بحسابها بموقع إنستغرام: لكل حبايبنا في السعودية استنونا بإذن الله هنولعها في (موسم الرياض) مع مسرحية سلام مربع على مسرح بكر الشذي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) إن شاء الله.

 

كما نشرت أيضاً صورة لبوستر المسرحية على حسابها على إنستغرام أيضاً وعلقت قائلة: «سلام مربع لكل أهل السعودية، استنونا في (موسم الرياض‬) يوم أكتوبر ‏وحشتوني أوي أوي، وأشوفكم على خير قريباً».

 

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

هالة صدقي تصدم الجميع بتغيّر شكلها بالكامل - فيديو

197

شاهد ...هذا مافعلته ابنة باسل الخياط الصغيرة بوجه ابيها

6879351-308479635

روان بن حسين بعد الغناء إلى التمثيل - صور

Capture

فيديو كليب جو البنات للفنان محمد رمضان اليوم على يوتيوب

MV5BNTFjZTFmOWQtYjVlNC00MTI2LTk2NTItNDBhMmRjZDY1YWI2XkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._CR406,453,4440,2498._SX700_CR0,0,700,393_AL_

أنجلينا جولي تخطف الأنظار بجمالها وإطلالتها بأحدث ظهور لها - صور

7748211-1643365611

شاهد.. تعليق هنيدي على تألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أخبار متعلقة
7748211-1643365611

شاهد.. تعليق هنيدي على تألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

117865Image1

محمد هنيدي يطلق برنامجه الجديد على قناة المحور - صورة

4067_160923_original

محمد هنيدي يكشف عن المهنة التي كان يريد أن يزاولها قبل التمثيل

CaSRbylAFLr9EsrEne3HsuWu0o4w61LeesZaTIVO

محمد هنيدي يسخر من تعطل فيسبوك