شكران مرتجى تنشر صورة مؤثرة من تحت الانقاض

الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى، في تغريدة على حسابها عبر تويتر، صورة لاحد الاشخاص الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا، وادى الى خسائر بشرية فادحة.
وظهر هذا الشخص من تحت الانقاض، والابتسامة واضحة على وجهه، بعد أن كُتب له العمر بعد ان تهدم منزله، حيث علقت شكران على الصورة قائلة: "هاد أهم مني ومنك.. ٥٢ ساعة تحت الانقاض بعد الزلزال، ليخرج وابتسامة اشراقة امل الحياة من جديد، وشكرا لفرق الانقاذ"، مضيفة: "الحمد لله، سوريا عليكي السلام".
هاد أهم مني ومنك 🇸🇾💔🙏🏻— shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) February 12, 2023
٥٢ ساعة تحت الانقاض بعد الزلزال ليخرج وابتسامة اشراقة امل الحياه من جديد وشكر لفرق الانقاذ
الحمد لله
سورية عليك السلام#سوريا_نحنا_حدّك #سوريا_تستغيث pic.twitter.com/1mmtjGov62
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