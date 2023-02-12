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الأحد، 12-02-2023 02:15 م

شكران مرتجى تنشر صورة مؤثرة من تحت الانقاض

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الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى، في تغريدة على حسابها عبر تويتر، صورة لاحد الاشخاص الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا، وادى الى خسائر بشرية فادحة.

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وظهر هذا الشخص من تحت الانقاض، والابتسامة واضحة على وجهه، بعد أن كُتب له العمر بعد ان تهدم منزله، حيث علقت شكران على الصورة قائلة: "هاد أهم مني ومنك.. ٥٢ ساعة تحت الانقاض بعد الزلزال، ليخرج وابتسامة اشراقة امل الحياة من جديد، وشكرا لفرق الانقاذ"، مضيفة: "الحمد لله، سوريا عليكي السلام".

 

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