شكران مرتجى تنشر صورة مؤثرة من تحت الانقاض

الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى، في تغريدة على حسابها عبر تويتر، صورة لاحد الاشخاص الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا، وادى الى خسائر بشرية فادحة.

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وظهر هذا الشخص من تحت الانقاض، والابتسامة واضحة على وجهه، بعد أن كُتب له العمر بعد ان تهدم منزله، حيث علقت شكران على الصورة قائلة: "هاد أهم مني ومنك.. ٥٢ ساعة تحت الانقاض بعد الزلزال، ليخرج وابتسامة اشراقة امل الحياة من جديد، وشكرا لفرق الانقاذ"، مضيفة: "الحمد لله، سوريا عليكي السلام".









٥٢ ساعة تحت الانقاض بعد الزلزال ليخرج وابتسامة اشراقة امل الحياه من جديد وشكر لفرق الانقاذ

الحمد لله

سورية عليك السلام#سوريا_تستغيث pic.twitter.com/1mmtjGov62 هاد أهم مني ومنك 🇸🇾💔🙏🏻٥٢ ساعة تحت الانقاض بعد الزلزال ليخرج وابتسامة اشراقة امل الحياه من جديد وشكر لفرق الانقاذالحمد للهسورية عليك السلام #سوريا_نحنا_حدّك February 12, 2023

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