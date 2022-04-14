صدمة نور اللبنانية من أقرب الناس لها في راجعين يا هوى

الوكيل الإخباري - إكتشفت الممثلة نور اللبنانية بعد أن عاشت سنوات تعتقد أن حبيبها قد خذلها بتركه لها في صمت، أن وراء اختفائه وسبب فشل قصة حبها القديمة هي أقرب الناس لها و الإنسانة الوحيدة التي تثق فيها وهي والدتها.



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الأمر الذي أدخلها بصدمة شديدة، ويزيد من حالة الارتباك لديها، خاصة وأنها في بداية علاقة عاطفية جديدة، وذلك من خلال شخصية ماجي التي تجسدها نور ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي راجعين يا هوى.

ومع ظهور حبيبها القديم مرة أخرى في حياتها بعد سنوات من غيابه وبعد أن ظنت أنها قد نسيته، تكتشف ماجي الكثير من الحقائق الصادمة، أبرزها أن والدتها قد ذهبت إلى حسام (لؤي عمران) أثناء ارتباطهما وأجبرته على الابتعاد عنها لعدم تكافؤ العلاقة بينهما، لكونه من خلفية اجتماعية أفقر منها. وعندما واجهتها ماجي، بررت الأم فعلتها بأنه كان يريد استغلالها.

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