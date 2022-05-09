صديق ياسمين صبري يفجر مفاجأة حول طلاقها

الوكيل الإخباري - لا تزال النجمة ياسمين صبري حديث الاعلام والسوشال ميديا بسبب انفصالها عن رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة والمكاسب والهدايا التي حصلت عليها من الأخير.

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وفي ظل الضجة الحاصلة، فجر إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب مفاجأة دافع من خلالها عن الفنانة المصرية، مؤكداً أن الأخيرة تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق من أبو هشيمة.



وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قال فيه إن "ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق.. بطلوا هري بقى".



وجاء ردّ أبو ذكري بعد أنباء تفيد بحصول ياسمين على ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري مقسمة إلى أموال سائلة بالبنك، وفيلا بالقاهرة الجديدة، وسيارة رولز رويس كحق شرعي لها بعد الطلاق.



وكانت الفنانة المصرية نفت كل ما ينشر من أخبار حول حصولها على هدايا بقيمة 15 مليون جنيه من أبو هشيمة، مؤكدة أنها تزوجت عام 2020 من دون مهر أو مؤخر صداق، مؤكدة أن الشاب المصري كان زوجاً كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل عن الـ15 مليون جنيه كلام غير صحيح.



ونفت تماما صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح. وقالت إن فترة الزواج كانت سلسة، وأنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.

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