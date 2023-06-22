صورة-فنان عالمي ينهي حياته بعمر الـ 33 و يترك رسالة اعتراف !

الوكيل الإخباري- قرر نجم البوب الكوري تشوي سونغ بونغ، البالغ من العمر 33 عامًا، انهاء حياته في منزله في منطقة يوكسام-دونغ في سول، تاركا رسالة اعتراف واعتذار لمتابعيه.



تشير التحقيقات الأولية إلى أنه قد أنهى حياته بنفسه، وقالت الشرطة في كوريا الجنوبية إلى أنه ربما انتحر بسبب نشره رسالة على قناته على يوتيوب يومًا قبل وفاته، حيث اعتذر عن أخطائه ووصفها بأنها "حمقاء"، وشكر معجبيه على دعمهم له خلال مسيرته المهنية منذ عام 2011.

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في رسالته، اعتذر بونغ عن عملية احتيال قام بها في عام 2021، حيث ادعى أنه مصاب بأنواع مختلفة من السرطان وطلب من معجبيه التبرع بالمال لعلاجه.

واعترف بأنه قام بإعادة التبرعات التي تلقاها خلال العامين الماضيين لجميع الأشخاص الذين طلبوا المساعدة. أعرب عن ندمه الصادق لأي ضرر تسبب به للآخرين واعتذر لكل من ساعده.







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