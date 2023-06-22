الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

الملكة رانيا تعلق على حادثة الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

خدمة جديدة من وزارة العمل لأصحاب منشآت القطاع الخاص

الخميس، 22-06-2023 01:51 م

صورة-فنان عالمي ينهي حياته بعمر الـ 33 و يترك رسالة اعتراف !

Doc-T-452388-638230211597331273


الوكيل الإخباري- قرر نجم البوب الكوري تشوي سونغ بونغ، البالغ من العمر 33 عامًا، انهاء حياته في منزله في منطقة يوكسام-دونغ في سول، تاركا رسالة اعتراف واعتذار لمتابعيه.

تشير التحقيقات الأولية إلى أنه قد أنهى حياته بنفسه، وقالت الشرطة في كوريا الجنوبية إلى أنه ربما انتحر بسبب نشره رسالة على قناته على يوتيوب يومًا قبل وفاته، حيث اعتذر عن أخطائه ووصفها بأنها "حمقاء"، وشكر معجبيه على دعمهم له خلال مسيرته المهنية منذ عام 2011.

اضافة اعلان


في رسالته، اعتذر بونغ عن عملية احتيال قام بها في عام 2021، حيث ادعى أنه مصاب بأنواع مختلفة من السرطان وطلب من معجبيه التبرع بالمال لعلاجه.

 

واعترف بأنه قام بإعادة التبرعات التي تلقاها خلال العامين الماضيين لجميع الأشخاص الذين طلبوا المساعدة. أعرب عن ندمه الصادق لأي ضرر تسبب به للآخرين واعتذر لكل من ساعده.

 


 

الجديد 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8ad4d4db5a

محامي محمد رمضان يرد على الحجز على فيلته

1970827_0

تطورات سلبية في حالة سيلين ديون الصحية

79879

تطورات قضية محمد رمضان .. أغلق أبواب منزله لمنع التنفيذ ومحكمة الجيزة ستتخذ قرار !

262830Image1-1180x677_d_480038_653945_original

رسالة مؤثّرة من الفنانة رزان جمال مع انتهاء مسلسل"الثمن"

elaosboa30429

"اختياراتي" .. اغنية جديدة لأحمد سعد تتصدر الترند

298

250 دينار تذكرة الدرجة الخاصة لحفل تامر حسني في عيد الأضحى .. وهذا موعد عرض فيلم "تاج"

أخبار متعلقة
نضال-الأحمدية

نضال الاحمدية تتلقى رسالة صوتية من شاب سوري بعد تصريحاتها عن اللاجئين