صورة لنوال الزغبي تثير الجدل حول زواجها -شاهد

الوكيل الإخباري- اثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلا واسعا حول حقيقة ارتباطها.
وفي التفاصيل، فقد نشرت نوال على صفحتها الخاصة عبر تويتر صورة لها بمناسبة عيد الحب ظهرت فيها وهي تمسك وردة .
ولكن اكثر ما كان لافتا في الصورة لكثير من المتابعين، ارتداء نوال في اصبع يدها اليسرى خاتم، مما دفعهم الى التساؤل ان كان خاتم زواج.
وكان من التعليقات " نونا ، الخاتم عامل حوار كبير و الكل يسال، نقول مبروك ولا ايه".
وكتب متابع اخر:" الخاتم مش مطمني شكلو في عريس اتقدم و اخدك مني".
واضاف متابع:" شو وضع الخاتم منقول مبروك"؟
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