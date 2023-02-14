صورة لنوال الزغبي تثير الجدل حول زواجها -شاهد

الوكيل الإخباري- اثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلا واسعا حول حقيقة ارتباطها.

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وفي التفاصيل، فقد نشرت نوال على صفحتها الخاصة عبر تويتر صورة لها بمناسبة عيد الحب ظهرت فيها وهي تمسك وردة .



ولكن اكثر ما كان لافتا في الصورة لكثير من المتابعين، ارتداء نوال في اصبع يدها اليسرى خاتم، مما دفعهم الى التساؤل ان كان خاتم زواج.



وكان من التعليقات " نونا ، الخاتم عامل حوار كبير و الكل يسال، نقول مبروك ولا ايه".



وكتب متابع اخر:" الخاتم مش مطمني شكلو في عريس اتقدم و اخدك مني".

واضاف متابع:" شو وضع الخاتم منقول مبروك"؟







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