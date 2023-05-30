الثلاثاء 30-05-2023
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الثلاثاء، 30-05-2023 11:13 ص

فيديو- موقف طريف لتامر حسني بحفله أمس في عمان .. يتحدث اللهجة الأردنية

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الوكيل الإخباري - تعرض الفنان تامر حسني لموقف طريف خلال حفلة في الأردن مساء أمس الاثنين  .

بالتفاصيل ، طالب الجمهور الفنان تامر حسني بالنزول عن المسرح أثناء تأدية أغانيه للإقتراب من موقع جلوسهم قائلين : "تعالا هون "، ليلبي الفنان المصري طلبهم بالنزول عن المسرح متجهاً اليهم قائلاً لهم باللهجة الأردنية :  " اجيت هون "  ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وكان ستاد عمان شهد امس حضور جماهيري كبير من الشعب الاردني متفاعلين مع اغنيات المطربين العرب والاردنيين خلال الحفل الذي اقيم  ابتهاجا بقرب زفاف ولي العهد سمو الامير الحسين على الانسة رجوة ال سيف.

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