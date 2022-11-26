صور.. نجم "باب الحارة" يحيى بيازي بصحة جيدة ويشكر طبيبه

الوكيل الإخباري-وجه الفنان السوري يحيى بيازي، رسالة شكر إلَّى الدكتور شارلي جبور، وصف علمه بـ “نعمة من الله” بعد ظهُوره بصحة جيدة وهُو يقف وينطق الكلمات بشكل أفضل بعد إصابته بـ “التصلب”.

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ونشر البيازي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له مع الدكتور تشارلي جبور وعلق “دكتور تشارلي جبور، مقابلتك نعمة من الله”.



وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهِيْر مع التدوينة، متمنين لبايزي الشفاء العاجل والعمر المديد بالصحة والسعادة، ومنهم أيمن عبد السلام، وإسماعيل تامر، ومحمود نصر، ونادين سلامة، وقصي خولي، الذين علقوا “نحن هم. تنتظر بإذن الله ورعايتك بالشفاء الكامل يا أبو أوس عزيزي وأخوي “.



وشكر الفنان يحيى بيازي طبيبه، بعد ظهُوره فِيْ مقطع فِيْديو، طمأن من خلاله متابعيه، حيث بدا وكأنه بصحة جيدة وهُو يقف، ويرتدي قميص المنتخب الهُولندي، ليعلن تشجيعه له فِيْ بطولات مونديال قطر 2022. فوشيا







