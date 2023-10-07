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السبت، 07-10-2023 09:15 ص

طارق صبري يكشف حقيقة انفصاله عن شيري عادل

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الوكيل الإخباري - علق الممثل المصري طارق صبري على شائعات انفصاله عن زوجته الممثلة شيري عادل، بعد قيام الأخيرة بحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابها في إنستغرام، رغم أنها ما زالت تتابعه على التطبيق ذاته.

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ونفى صبري هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مشيرا، في تصريحات لصحف ، إلى أن سبب حذف الصور كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقا: "الله يهدي اللي بيطلع شائعات".


وفوجئ الجمهور بحذف صور النجمين المصريين رغم العلاقة الزوجية المميزة التي طالما تغنّت بها شيري في تصريحاتها الصحافية، وهو ما أثار شائعات حول انفصالهما قبل أن يحسم صبري الأمر.

 

فوشيا

 

 




 

 


 

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