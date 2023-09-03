طعن في منطقة الصدر .. تفاصيل وفاة الناشط البحريني سالم المسيفر على يد زوجته

الوكيل الإخباري- لقي الناشط البحريني، سالم المسيفر مصرعه إثر طعنة بسكين على يد زوجته، وتسبب خبر وفاته في صدمة لجميع محبيه وأصدقائه خاصة أنه من أبرز الناشطين الذي اكتسب شهرة لسنوات عديدة في مجال التكنولوجيا والكمبيوتر لسنوات في البحرين

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ووفقا لوسائل الإعلام البحرينية، توفي الناشط البحريني في ظهر الأربعاء 30 أغسطس 2023، عن عمر يناهز 38 عاماً ، وجاء مقتله نتيجة خلاف عائلي بينه وبين زوجته التي كانت تمسك بالسكين وأثناء انفعالها قامت بطعنه في منطقة الصدر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه توفي متأثراً بإصابته وتم تشييع جثمانه.



الناشط البحريني سالم المسيفر عمل في مجال تقنية الحسابات في دولة البحرين، وولد عام 1985 في مدينة المحرق البحرينية، وخلال سنوات عمله شغل الكثير من المناصب الفنية الهامة كما شارك في العديد من اللجان الإعلامية المتعلقة بالعمل التطوعي، وحصل على جائزة سمو الشيخ عبدالله بن حمد للشبكات الاجتماعية والمتطوع بجائزة فارس الشباب.



زوجة سالم المسيفر غير معروفة من قبل وسائل الإعلام، خاصة أنه لم يكشف عن هوية زوجته، حيث ارتبط بها قبل ما يقرب من 10 سنوات، وكانت ثمرة زواجهما وحود 4 أطفال، لا يوجد أيضاً أي معلومات عنهم ولم يظهروا في وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية



وتمكنت قوات الشرطة البحرينية من إلقاء القبض على المتهمة زوجة سالم المسيفر بعد هروبها من المنزل، ومواجهتها بالأدلة التي تثبت ارتكابها للجريمة ووجود بصماتها على أداة الجريمة وهي السكين.



حصل سالم المسيفر على العديد من الشهادات الاحترافية في مجال تقنية المعلومات، وشغل منصب رئيس لجنة صيانة الحاسب الآلي بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني.



وعمل سالم المسيفر في منصب رئيس الخدمات الفنية في بنك البحرين الوطني، وكان رئيس الدعم الفني في “بي بي سي البحرين”.



حصل الناشط البحريني على درجة الماجستير بالإدارة من الجامعة الأهلية، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس تخصص نظم معلومات من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، كما حصل على 4 شهادات احترافية متخصصة في مجال مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL.



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