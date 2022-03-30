طلاق ليلى اسكندر من زوجها السعودي يعقوب الفرحان يتصدر الترند

الوكيل الإخباري - تصدر خبر طلاق الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر من زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان الترند بعد ان روّج احد الحسابات لهذا الأمر وانتشر بسرعة كبيرة جدا.

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موقع الفن تواصل مع لليلى للتأكيد او نفي الخبر بشكل واضح وصريح وأكدت لنا ان الخبر لا صحة له لا بل كذبة اطلقها احدهم ولا علاقة لها بالواقع فهي لا زالت مع زوجها وعلى علاقة جيدة جدا ولا خلافات او مشاكل وهما يركزان على حياتهما العملية ومشاريعهما المستقبلية ولا يعيران كل هذه الشائعات اي اهمية.

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