الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 02:26 م

طلاق ليلى اسكندر من زوجها السعودي يعقوب الفرحان يتصدر الترند

477469Image1


الوكيل الإخباري - تصدر خبر طلاق الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر من زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان الترند بعد ان روّج احد الحسابات لهذا الأمر وانتشر بسرعة كبيرة جدا.

اضافة اعلان

 

موقع الفن تواصل مع لليلى للتأكيد او نفي الخبر بشكل واضح وصريح وأكدت لنا ان الخبر لا صحة له لا بل كذبة اطلقها احدهم ولا علاقة لها بالواقع فهي لا زالت مع زوجها وعلى علاقة جيدة جدا ولا خلافات او مشاكل وهما يركزان على حياتهما العملية ومشاريعهما المستقبلية ولا يعيران كل هذه الشائعات اي اهمية.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2uYD4

شيرين عبد الوهاب تدعم محمد صلاح

2021_6_26_14_27_27_667

منة فضالي تثير دهشة جمهورها بتغيير ملامحها -صور

1267695_0

شاهد..​روان بن حسين​ تخطف الأنظار في أحدث ظهور

1278399_0

أصالة تطرح أغنية أمان أمان -فيديو

2021_7_21_23_1_47_705

متابع يترك تعليقاً صادماً على منشور مي حلمي

bfa2876a-6479-4c96-835a-83eca1f0730e

رسالة غامضة من محمد رمضان - صورة

أخبار متعلقة
بعد-ويل-سميث-يوسف-الخال-يصفع-شاباً-في-المطعم-بسبب

يوسف الخال يعتدي على شخص صوره مع زوجته -فيديو

9278515_1648291025

نوال الكويتية تشعل الأجواء في السعودية وتتصدر الترند

image

خبر وفاة أحمد حلاوة يتصدر الترند

355159_0

تقرير صحافي عالمي يكشف تصدر عمرو دياب قائمة استماع الشباب الأوروبي

c4ef6373-50c8-4e07-9c1a-cf6742e084ee

هند صبري تدافع عن منى زكي.. وتصفها بـ العظيمة

هازال-1

مشهد تمثيلي لـ هازال كايا يتصدر الترند