نوال الكويتية تشعل الأجواء في السعودية وتتصدر الترند

الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة نوال الكويتية ليلة أمس الجمعة 25 مارس حفلاً على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي،ضمن فعاليات اختتام موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



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وقدمت نوال الكويتية، باقة مميزة من أروع أغانيها، من بينها: (اللي راح، تدري، ترى الليل عودني، انت طيب، فيني كثير، القلب يفداك)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

وكانت قد تصدرت نوال التريند خلال الساعات الماضية بعد حفلتها.

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