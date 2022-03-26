السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 02:36 م

نوال الكويتية تشعل الأجواء في السعودية وتتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة نوال الكويتية ليلة أمس الجمعة 25 مارس حفلاً على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي،ضمن فعاليات اختتام موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وقدمت نوال الكويتية، باقة مميزة من أروع أغانيها، من بينها: (اللي راح، تدري، ترى الليل عودني، انت طيب، فيني كثير، القلب يفداك)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

 

وكانت قد تصدرت نوال التريند خلال الساعات الماضية بعد حفلتها.

 

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