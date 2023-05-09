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الثلاثاء، 09-05-2023 03:30 م

طليق زوجة حسن شاكوش: "ريم مريضة ولا يصلح لها الزواج"

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الوكيل الإخباري- بعد أيام من اشتعال الخلاف بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق وتطور الأمر لبلاغات رسمية دخل "أحمد" طليق الأخيرة على خط الأزمة.

وفجر طليق ريم طارق مفاجأة جديدة خلال لقائه في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، كاشفاً أن طليقته تعاني مرضا يمنعها من الزواج.

وقال: "اتصدمت لما عرفت إنها هتتجوز تاني، لأن هي وأهلها عارفين أن عندها تعب صحي لا يمكنها الزواج"، لافتاً إلى أن هذا المرض الذي ظهر بعد شهرين فقط من الزواج، كان سبباً في انفصالهما.

وأكد أنه لم يكن يرغب في الانفصال عنها، وصمم على البقاء معها وعرض على أهلها علاجها، ولكنهم رفضوا وطلبوا الانفصال، مضيفاً: "أنا مقصرتش معاها، وروحت معاها لدكتور، ولقيته بيقولي إنها لا يصح لها الزواج".

وتطرق للحديث عن سبب الطلاق الذي وقع بينهما، قائلا: "كان فيه ظروف معينة وصلت في النهاية للطلاق، ولما زادت المشاكل بيني وبينها، أهلها أتوا بالمأذون، وبعد الطلاق أخذوا كل الكماليات في البيت".

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موقع الوطن المصري 


 




 

 


 

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