الأربعاء 08-12-2021
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الأربعاء، 08-12-2021 12:07 م

طليق شمس الأسطورة يطلب يدها من جديد - فيديو

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الوكيل الإخباري - فجّرت الفنانة السعودية الشهيرة بلقب شمس الأسطورة مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي عودتها إلى طليقها تركي القرني، بعد محاولات عديدة من أجل مصالحته.

ونشرت فيديو رصد تقدم القرني لطلب يدها من جديد، بعدما انتظرها أمام باب منزلها حاملاً في يده خاتم الزواج.

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ونفت الأسطورة خلال إجاباتها على أسئلة متابعيها، زواجها من رجل آخر بعد طلاقها من القرني، مؤكدةً أن العريس السابق خطبها فقط من دون وقوع زواج.

 

 

المصدر - لها 

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