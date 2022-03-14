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الإثنين، 14-03-2022 02:56 م

ظهور حزين لشيرين خلال حفلها في الكويت

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الوكيل الإخباري - أصبحت الفنانة المصرية شيرين حديث مواقع الإنترنت بعد ظهورها الحزين في حفلها الفني، الذي أحيته يوم 11 مارس في الكويت.

وبدت زيادة الوزن واضحة على النجمة المصرية التي افتتحت الحفل بتحية الجمهور الحاضرة، وتأكيد شوقها الكبير للقائه.

وبدأت شيرين حفلتها بأداء أغنية “أنا مش عاوزة غيرك”، لتقدم بعدها 15 أغنية تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكلٍ كبير.

وظهر الحزن جلياً على وجه الفنانة المصرية التي انهارت بالبكاء أكثر من مرة خلال الحفل، خاصةً أثناء أدائها لأغنية “ضعفي”، الأمر الذي دفع الجمهور للهتاف باسمها، ودعمها من أجل تجاوز محنتها.

يُذكر أنّ شيرين عانت كثيراً بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها حسام حبيب، حيث قامت بقص شعرها بالكامل، ودخلت في أزمة نفسية.

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