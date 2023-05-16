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الثلاثاء، 16-05-2023 12:57 م

فيديو نادر لسمير غانم وجورج سيدهم وهذا رأيهما في عادل إمام وسعيد صالح

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الوكيل الإخباري- تسبّب مقطع فيديو قديم انتشر على موقع "تويتر" وظهر فيه الفنانان الراحلان سمير غانم وجورج سيدهم، في إثارة الجدل والنقاش بين الجمهور حول مجموعة من الفنانين ومَن هو الأكثر موهبة من الآخر، وشملت القائمة الفنان الكبير عادل إمام والفنان الراحل سعيد صالح وعقد مقارنة بينهما حول الأكثر موهبةً بينهما.

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ورصد مقطع الفيديو لقاءً بين سمير غانم وجورج سيدهم في برنامج "اتنين على الهوا" من تقديم فريال صالح وطارق حبيب، حيث سأل المذيعان الفنانَين أيّهما الأكثر موهبة بين عادل وسعيد ليختار الاثنان عادل إمام كأفضل موهبة.


وأثار الفيديو حالة من الجدل بين الجمهور حيث تحدث الكثيرون عن سمير غانم ولباقته في الكلام و"خفّة دمه"، بينما ظهر رأي آخر مخالف هاجم سمير غانم ووصفه بأنه ليس ممثلاً كبيراً، وأكد أن سعيد صالح هو الأكثر موهبةً بينهم جميعاً.


ليبدأ الجمهور في الدفاع عن سمير غانم والحديث عن أعماله والكوميديا التي قدّمها وتلقائيته وارتجاله وأنه لن يتكرر أبداً، مع التأكيد أن اختيار الضيفين للنجم عادل إمام كأفضل موهبة يُنهي النقاش.

 

 

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