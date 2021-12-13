عبدالله مشرف يوضح حقيقة إصابته بجلطة في الدماغ - فيديو

الوكيل الإخباري - خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة "الحياة"، أكد الفنان عبد الله مشرف أن المخرج الراحل عاطف الطيب اختاره للمشاركة في فيلم "كتيبة الإعدام" بدور "فرج الأكتع"، وأنه لم يخف من تقديم دور الشر هذا لأنه كان مؤثراً في أحداث الفيلم، بالقول: "مشهد إعدامي في الفيلم كان ماستر سين وصعب جداً".

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وأضاف: "بخاف أنام لوحدي في البيت، ولا اشتري أي شيء، وأولادي هم اللي بيجيبوا كل حاجة، وأنا معتاد إني ما أحتفظ بأموال في جيبي، وكنت بقبض فلوسي وأعطيها كلها لزوجتي وهي تعمل كل حاجة، وأنا عمري ما عملت عمل علشان الفلوس، لازم أكون مقتنع بيه".





وأكد مشرف أنه لم يكن مريضاً ولم يُعانِ أي أعراض بالقول: "لما طلّعوا عليا إشاعة إني أُصبت بجلطة قلتلهم معنديش مخ أصلاً علشان يجيلي جلطة"، وأضاف: "أنا راضي بحالي جداً ومبسوط، وأطلب من ربنا الستر بس".





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