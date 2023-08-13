محمد رمضان يتحدث عن موعد عرض "جعفر العمدة2"

الوكيل الإخباري- حير الفنان محمد رمضان، جمهوره جول موعد تقديم الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، وذلك خلال لقاء إعلامي له على هامش حفله بالرياض، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تحضير العمل ولكن لم يتم حسم موعد طرحه.

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وقال رمضان: "شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال آخد بريك في سنة 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما أخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا".

وأحيا محمد رمضان، حفلًا ضخمًا بالرياض على مسرح محمد عبده ببوليفارد رياض سيتي، بصحبة الدي جي Steve Angello وAva Max والدي جي Blac ضمن حفلات موسم الجيمزر الذي يقام بالرياض.

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