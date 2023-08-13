الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول الطلبة المصابين بمرض السرطان في الجامعات

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة عشريني في عمّان

تعليق الدوام الوجاهي في الجامعة الهاشمية غدا الإثنين

ضبط شخص أطلق النار بشكل عشوائي داخل مطعم في العقبة

أسبوع كامل .. الأرصاد تكشف موعد انحسار الموجة الحارة

آلية جديدة لتقديم طلبات المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات

وظائف شاغرة في الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

الإحصاءات: خُمس سكان الأردن من الشباب في الفئة العمرية 15-24

هام من الدوريات الخارجية لجميع السائقين في الأردن

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الأحد، 13-08-2023 11:27 ص

محمد رمضان يتحدث عن موعد عرض "جعفر العمدة2"

6202311125042315904808


الوكيل الإخباري- حير الفنان محمد رمضان، جمهوره جول موعد تقديم الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، وذلك خلال لقاء إعلامي له على هامش حفله بالرياض، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تحضير العمل ولكن لم يتم حسم موعد طرحه.

اضافة اعلان


وقال رمضان: "شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال آخد بريك في سنة 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما أخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا".
وأحيا محمد رمضان، حفلًا ضخمًا بالرياض على مسرح محمد عبده ببوليفارد رياض سيتي، بصحبة الدي جي Steve Angello وAva Max والدي جي Blac ضمن حفلات موسم الجيمزر الذي يقام بالرياض.

 

لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
466

"4 سنين عم اتعذب وساكتة"... نادين نجيم تكشف سبب استدعائها الى المحكمة

حماده-هلال

شاهد- حمادة هلال يشارك صورة من طفولته : "أحلى مفرش سفرة لبسته في حياتي"

30328

فيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي في صدارة ايرادات الافلام بمصر

701

محمد رمضان يحيي حفل في جدة الجمعة

2022_10_19_14_13_16_25

احدث ظهور لشيرين عبدالوهاب برفقة ياسمين عبدالعزيز - فيديو

90-730x438

هل اعتزل عادل امام الفن نهائياً ؟ .. شقيقه يتحدث

أخبار متعلقة
701

محمد رمضان يحيي حفل في جدة الجمعة

431079_0

لمن فاته العرض في رمضان ... "جعفر العمدة" على هذه القناة بدءا من اليوم

338572_0

سميرة عبد العزيز تكشف موقفها من المشاركة في جعفر العمدة 2

26096_M

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان فنان عظيم ومحترم

359573_60_1681200302

صورة- محمد رمضان يرغب بمشاركة هذه الفنانة في "جعفر العمدة 2 "

بعد-خلاف-كبير-محمد-رمضان-يعلن-الصلح-مع-سميرة-عبدالعزيز

محمد رمضان يعلن انتهاء الخلاف بينه وبين سميرة عبد العزيز