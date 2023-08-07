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الإثنين، 07-08-2023 02:53 م

صورة- محمد رمضان يرغب بمشاركة هذه الفنانة في "جعفر العمدة 2 "

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الوكيل الإخباري- فوجئ الجمهور بالصلح بين الفنان محمد رمضان والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز الساعات الماضية، فهل يجمعهما عملًا قريبًا؟

اكد مصدر لموقع "صدى البلد"  أن الفنان محمد رمضان اقترح على صناع مسلسل "جعفر العمدة" خلق دور للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز للمشاركة بالعمل بجزئه الثاني .

وقال المصدر: 'محمد رمضان اقترح على صناع عمل مسلسل جعفر العمدة، مشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كضيفة شرف بالجزء الثاني وذلك عقب الصلح بينهما'.

وكان قد وجه الفنان محمد رمضان، رسالة للفنانة سميرة عبد العزيز، يؤكد من خلالها صلحه معها بعد الخلاف الذي وقع بينهما في وقت سابق.

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