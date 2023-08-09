سميرة عبد العزيز تكشف موقفها من المشاركة في جعفر العمدة 2

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بانتهاء خلافها مع الفنان محمد رمضان، موضحة أن الأزمة انتهت بالنسبة لها منذ فترة عندما أوضح أنه ليس من أرسل لها ألفاظ مسيئة.



كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز موقفها من مشاركة محمد رمضان في بطولة مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، ضمن موسم دراما رمضان 2024 المقبل.



قالت سميرة عبد العزيز في تصريح خاص لموقع «قناة صدى البلد»: «لا أمانع العمل معه إذا كان المسلسل والدور محترم، وأنا حاليًا أوافق على الأعمال المناسبة بالنسبة لي فقط».



وأوضحت أنه لم يُعرض عليها حتى الآن بشكل رسمي المشاركة في مسلسل جعفر العمدة، أو أي عمل مع محمد رمضان، مؤكدة أنها تعزه وترى شخص مجتهد وموهوب، ولا تمانع العمل معه أو مع أي شخص إذا كان الدور مهم ومحترم يليق بها.



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