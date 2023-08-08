سميرة عبد العزيز: محمد رمضان فنان عظيم ومحترم

الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن الفنان محمد رمضان وذلك عقب التصالح بينهما مشيرة إلى أنها شاهدت له مسرحية دون علمه.



قالت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: 'محمد رمضان نجم ناجح ومحقق نجاحات كبيرة، وروحت اتفرجت على مسرحية ليه من غير ما هو يعرف، اشتريت تذكرة وقعدت اتفرجت وهو فنان يجيد فنه إجادة تامة'.



واستكملت سميرة عبد العزيز حديثها، وقالت: 'هو فنان عظيم ربنا يبارك له، هو لما اعتذر وقال إن اللي بعت رسالة مش أنا دا حد من معجبيني أنا قبلت دا، وقررت أشوف هو بيقدم إيه كفنان روحت اتفرجت على المسرحية ولقيته فنان محترم'.





واختتمت حديثها، وقالت: 'أي حد بيحب الفن أنا بحبه، لأن الفن هو حياتي من وأنا صغيرة فأي حد بيتشغل في الفن أنا بحبه جدا'.

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صدى البلد