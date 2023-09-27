علا غانم ترفض طلب طليقها بعقد جلسة صلح

الوكيل الإخباري- رفضت الفنانة علا غانم ما صرّح به طليقها أخيراً، طالباً عقد جلسة صلح بينهما لإنهاء خلافاتهما السابقة.

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وقالت علا إنها لا تفكر في عقد جلسة صلح مع طليقها أو تصفية حسابات، وأنها تنتظر ردّ القانون لاسترجاع كل ما سلبه منها.



وتابعت: "اعتبرت نفسي اتعرضت لحفرة زي بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضّفته وكمّلت وهكمّل حياتي بشكل طبيعي".



وكان طليق علا غانم عبد العزيز حسن قد وجّه رسالة إليها في تصريحات سابقة قال فيها: "اتقي الله واتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحلّ أزمتنا بهدوء، وضروري وجود شخص يتكلم بالحق".



وقد بدأت الأزمة بين علا غانم وطليقها حين صرّحت بتعرّضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد "بلطجية" استعان بهم زوجها السابق، ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.



وأضافت علا في تصريحات تلفزيونية أن زوجها اقتحم الفيلا بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وأنها فوجئت باختفاء هؤلاء الأشخاص بمجرد وصول الشرطة الى المنزل.



لها