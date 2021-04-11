على غرار رامز جلال.. برنامج مقالب جديد في رمضان.. شاهد

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة قناة "mbc"، عن موعد عرض برنامج مقالب آخر خلال شهر رمضان 2021، والذي يحمل اسم "خمس نجوم"، على غرار البرنامج الأشهر التابع للفنان المصري رامز جلال.

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وأعلنت قناة "mbc مصر"، أنها ستبدأ، غدا الاثنين، موعد عرض برنامج المقالب "خمس نجوم"، والذي يقدمه الفنانون كريم فهمي ومصطفى قمر وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي.



وأشارت إلى أن "كل نجم من مقدمي برنامج المقالب "خمس نجوم"، سيقدم 6 حلقات من العمل خلال الشهر الكريم، ويحمل عددا من المفاجآت، وتم استضافة عدد من الفنانين.

وكان الفنان المصري رامز جلال أعلن اسم برنامجه "رامز عقله طار"، والذي سيعرض على قناة "mbc مصر" في شهر رمضان 2021. ونشر رامز جلال إعلانا جديدا خاصا ببرنامجه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".